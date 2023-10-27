Якою є головна перевага FPV-дронів на фронті

Військовослужбовець ЗСУ із дроном на позиції. Фото: УНІАН

FPV-дрони мають величезну перевагу у факторі "ціна-якість" - коштуючи невеликі гроші, вони знищують дорогу військову техніку окупантів. Але при цьому їх потрібно дуже багато, бо це фактично не техніка, а набої, розхідний матеріал.

Про це в коментарі Новини.LIVE заявив військовий експерт, співголова громадської ініціативи "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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За словами Дмитра Снєгирьова, безпілотники, навіть FPV-дрони, так чи інакше можуть компенсувати відсутність штурмової авіації.

"У нас немає штурмової авіації, ми в цьому плані очевидно поступаємося ворогу", — підкреслив експерт.

Питання "ціна-якість"

Ще однією, можливо, ключовою перевагою дронів є їхня дуже низька – порівняно із ворожою технікою – ціна.

"Якщо один дрон коштує до 30 тисяч доларів, то знищений ним танк Т-72 — це мільйони доларів", — пояснив Снєгирьов.

Дрони як боєприпаси

Але при цьому, додав експерт, треба розуміти, що FPV-дрони, які використовуються для штурмових завдань — це розхідний матеріал, постачання якого має бути постійне.

"Говорячи простими словами, це не техніка, а набої, боєкомплект. І щоб вести інтенсивні бойові дії —їх потрібна величезна кількість", — резюмував Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, що у жовтні Сили оборони України завдяки FPV-дрону знищили новітню російську радіоелектронної боротьби станцію "Борисоглебск-2".