Каково главное преимущество FPV-дронов на фронте

Военнослужащий ВСУ с дроном на позиции. Фото: УНИАН

FPV-дроны имеют огромное преимущество в факторе "цена-качество" — стоя небольшие деньги, они уничтожают дорогостоящую военную технику оккупантов. Но при этом их нужно очень много, потому что это фактически не техника, а патроны, расходный материал.

Об этом в комментарии Новини.LIVE заявил военный эксперт, сопредседатель общественной инициативы "Права справа" Дмитрий Снегирев.

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По словам Дмитрия Снегирева, беспилотники, даже FPV-дроны, так или иначе могут компенсировать отсутствие штурмовой авиации.

"У нас нет штурмовой авиации, мы в этом плане очевидно уступаем врагу", — подчеркнул эксперт.

Вопрос "цена-качество"

Еще одним, возможно, ключевым преимуществом дронов является их очень низкая — по сравнению с вражеской техникой — цена.

"Если один дрон стоит до 30 тысяч долларов, то уничтоженный им танк Т-72 — это миллионы долларов", — пояснил Снегирев.

Дроны как боеприпасы

Но при этом, добавил эксперт, следует понимать, что FPV-дроны, которые используются для штурмовых задач — это расходный материал, поставка которого должна быть постоянной.

"Говоря простыми словами, это не техника, а патроны, боекомплект. И чтобы вести интенсивные боевые действия — их нужно огромное количество", — резюмировал Дмитрий Снегирев.

Напомним, что в октябре Силы обороны Украины благодаря FPV-дрону уничтожили новейшую российскую радиоэлектронную борьбу станцию "Борисоглебск-2".