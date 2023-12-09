Якщо Путін досягне успіху в Україні, це дасть сигнал іншим диктаторам, — Кулеба

Президент Росії Володимир Путін. Фото: Reuters

Якщо російський президент Володимир Путін досягне успіху у війні проти України, то це дасть сигнал іншим диктатором. Вони вважатимуть, що можна безкарно нападати на сусідні країни.

Про це заявив голова МЗС України Дмитро Кулеба.

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Як зазначив міністр закордонних справ, перемога Росії у війні обов'язково вмотивує авторитарних правителів інших країн нападати на сусідні держави та руйнувати демократію.

Кулеба вважає, що ціна перемог диктаторів "буде набагато вищою для США, ніж сьогоднішня підтримка України".

Він наголосив, що підтримка України не є благодійністю — це інвестиція в глобальну безпеку та процвітання американського народу і це наразі "найвигідніша інвестиція з усіх можливих".

"Варто нагадати, що Україна є однією з дуже небагатьох країн в історії, які ніколи не закликали США відправляти американських військових на свою землю. Саме Україна платить найвищу ціну — ціну життів своїх людей", — сказав Кулеба.

За його словами, все, що ми просимо, — дати нам необхідні засоби для боротьби.

Нагадаємо, що у Сенаті США заблокували винесення законопроєкту щодо допомоги Києву на голосування. Законопроєкт не набрав достатньої кількості голосів.

Також ми писали, що координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що якщо США припинять підтримку України у війні проти Росії, то їм доведеться заплатити власною кров'ю. Президент РФ Путін саме на це і розраховує.