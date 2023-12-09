Если Путин добьется успеха в Украине, это даст сигнал другим диктаторам, — Кулеба
Если российский президент Владимир Путин добьется успеха в войне против Украины, то это даст сигнал другим диктаторам. Они сочтут, что можно безнаказанно нападать на соседние страны.
Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Победа России даст сигнал всем диктаторам
Как отметил Министр иностранных дел, победа России в войне обязательно мотивирует авторитарных правителей других стран нападать на соседние государства и разрушать демократию.
Кулеба считает, что цена побед диктаторов "будет намного выше для США, чем сегодняшняя поддержка Украины".
Он подчеркнул, что поддержка Украины не является благотворительностью — это инвестиция в глобальную безопасность и процветание американского народа и это "самая выгодная инвестиция из всех возможных".
"Стоит напомнить, что Украина является одной из очень немногих стран в истории, которые никогда не призывали США отправлять американских военных на свою землю. Именно Украина платит самую высокую цену — цену жизней своих людей", — сказал Кулеба.
По его словам, все, что мы просим, — дать нам необходимые средства для борьбы.
Напомним, что в Сенате США заблокировали вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Законопроект не набрал достаточного количества голосов.
Также мы писали, что координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если США приостановят поддержку Украины в войне против России, то им придется заплатить собственной кровью. Президент РФ Путин как раз на это и рассчитывает.
Читайте Новини.LIVE!