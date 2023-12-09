Если Путин добьется успеха в Украине, это даст сигнал другим диктаторам, — Кулеба

Президент России Владимир Путин. Фото: Reuters

Если российский президент Владимир Путин добьется успеха в войне против Украины, то это даст сигнал другим диктаторам. Они сочтут, что можно безнаказанно нападать на соседние страны.

Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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Как отметил Министр иностранных дел, победа России в войне обязательно мотивирует авторитарных правителей других стран нападать на соседние государства и разрушать демократию.

Кулеба считает, что цена побед диктаторов "будет намного выше для США, чем сегодняшняя поддержка Украины".

Он подчеркнул, что поддержка Украины не является благотворительностью — это инвестиция в глобальную безопасность и процветание американского народа и это "самая выгодная инвестиция из всех возможных".

"Стоит напомнить, что Украина является одной из очень немногих стран в истории, которые никогда не призывали США отправлять американских военных на свою землю. Именно Украина платит самую высокую цену — цену жизней своих людей", — сказал Кулеба.

По его словам, все, что мы просим, — дать нам необходимые средства для борьбы.

Напомним, что в Сенате США заблокировали вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Законопроект не набрал достаточного количества голосов.

Также мы писали, что координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что если США приостановят поддержку Украины в войне против России, то им придется заплатить собственной кровью. Президент РФ Путин как раз на это и рассчитывает.