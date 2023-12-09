США заплатять кров'ю, якщо перестануть підтримувати Україну, — Кірбі

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Фото: Reuters

Якщо Сполучені штати Америки припинять підтримку України у війні проти Росії, то їм доведеться заплатити власною кров'ю. Президент РФ Путін саме на це і розраховує.

Про це заявив координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі.

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Як зазначив Кірбі, для Путіна стане великим подарунком, якщо США припинять підтримувати Україну.

Також він вважає, що у випадку перемоги Росії у війні проти України його солдати опиняться на порозі країн НАТО.

"І як я вже казав, якщо ви думаєте, що ціна підтримки України зараз висока, подумайте про те, скільки піде на це національної казни та крові американців, якщо нам доведеться почати діяти відповідно до наших зобов'язань за статтею п'ятою", — сказав Кірбі.

Представник Білого дому зауважив, що президент Росії розраховував на такий розвиток подій із самого початку цієї війни, оскільки не вірив у збереження єдності західних країн та членів НАТО, а також достатню силу США.

"Допомога Україні виграти цю війну дуже сильно відповідає інтересам нашої національної безпеки та інтересам національної безпеки всіх наших союзників у Європі", — додав він.

Нагадаємо, що координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі прокоментував надання військової допомоги Україні від Конгресу. За його словами, є ймовірність, що допомога припиниться найближчими тижнями, оскільки він не має гарантій щодо продовження її надання в майбутньому.

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