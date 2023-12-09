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США заплатят кровью, если перестанут поддерживать Украину, — Кирби

9 декабря 2023 08:02
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
США заплатят кровью, если перестанут поддерживать Украину, — Кирби
Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Если Соединенные штаты Америки прекратят поддержку Украины в войне против России, им придется заплатить собственной кровью. Президент РФ Путин как раз на это и рассчитывает.

Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.

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Как отметил Кирби, для Путина станет большим подарком, если США перестанут поддерживать Украину.

Также он считает, что в случае победы России в войне против Украины, его солдаты окажутся на пороге стран НАТО.

"И как я уже говорил, если вы думаете, что цена поддержки Украины сейчас высокая, подумайте о том, сколько уйдет на это национальной казны и крови американцев, если нам придется начать действовать в соответствии с нашими обязательствами по статье пятой", — сказал Кирби.

Представитель Белого дома отметил, что президент России рассчитывал на развитие событий с самого начала этой войны, поскольку не верил в сохранение единства западных стран и членов НАТО, а также достаточную силу США.

"Помощь Украине выиграть эту войну очень сильно отвечает интересам нашей национальной безопасности и интересам национальной безопасности всех наших союзников в Европе", — добавил он.

Напомним, что координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби прокомментировал предоставление военной помощи Украине от Конгресса. По его словам, есть вероятность, что помощь прекратится в ближайшие недели, поскольку у него нет гарантий продолжения ее предоставления в будущем.

Также мы писали, что в Сенате США заблокировали вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Законопроект не набрал достаточного количества голосов

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