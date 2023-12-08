Представник Білого дому США про допомогу Україні — не можемо дати гарантій

Координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі. Фото: Reuters

США не в змозі надавати Україні які-небудь гарантії стосовно подальшої допомоги. Таку заяву зробив координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі на тлі позиції конгресу.

Про це Кірбі заявив під час пресбрифінгу.

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"Ми не в змозі давати такі обіцянки Україні, враховуючи теперішні обставини", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, що координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі прокоментував надання військової допомоги Україні від Конгресу. За його словами, є ймовірність, що допомога припиниться найближчими тижнями, оскільки він не має гарантій щодо продовження її надання в майбутньому.

У відповідь на запитання, чи є гарантії, що військову допомогу Україні продовжать, Кірбі заявив, що США мають змогу допомагати кілька тижнів, однак Білий дім не може нічого обіцяти, адже це питання ухвалюють у Конгресі.

Також ми писали, що у Сенаті США заблокували винесення законопроєкту щодо допомоги Києву на голосування. Законопроєкт не набрав достатньої кількості голосів.