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Представник Білого дому США про допомогу Україні — не можемо дати гарантій

8 грудня 2023 14:03
оновлено: 14:09
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Представник Білого дому США про допомогу Україні — не можемо дати гарантій
Координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі. Фото: Reuters
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

США не в змозі надавати Україні які-небудь гарантії стосовно подальшої допомоги. Таку заяву зробив координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі на тлі позиції конгресу.

Про це Кірбі заявив під час пресбрифінгу.

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"Ми не в змозі давати такі обіцянки Україні, враховуючи теперішні обставини", — сказав Кірбі.

Нагадаємо, що координатор Ради національної безпеки США при Білому домі Джон Кірбі прокоментував надання військової допомоги Україні від Конгресу. За його словами, є ймовірність, що допомога припиниться найближчими тижнями, оскільки він не має гарантій щодо продовження її надання в майбутньому.

У відповідь на запитання, чи є гарантії, що військову допомогу Україні продовжать, Кірбі заявив, що США мають змогу допомагати кілька тижнів, однак Білий дім не може нічого обіцяти, адже це питання ухвалюють у Конгресі. 

Також ми писали, що у Сенаті США заблокували винесення законопроєкту щодо допомоги Києву на голосування. Законопроєкт не набрав достатньої кількості голосів.

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