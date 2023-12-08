Представитель Белого дома США о помощи Украине — не можем дать гарантий

Координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби. Фото: Reuters

США не в состоянии предоставлять Украине какие-либо гарантии относительно дальнейшей помощи. Такое заявление сделал координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби на фоне позиции конгресса.

Об этом Кирби заявил во время пресс-брифинга.

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"Мы не в состоянии давать такие обещания Украине, учитывая нынешние обстоятельства", — сказал Кирби.

Напомним, что координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби прокомментировал предоставление военной помощи Украине от Конгресса. По его словам, есть вероятность, что помощь прекратится в ближайшие недели, поскольку у него нет гарантий продолжения ее предоставления в будущем.

В ответ на вопрос, есть ли гарантии, что военную помощь Украине продолжат, Кирби заявил, что США могут помогать несколько недель, однако Белый дом не может ничего обещать, ведь этот вопрос принимают в Конгрессе.

Также мы писали, что в Сенате США заблокировали вынесение законопроекта о помощи Киеву на голосование. Законопроект не набрал достаточного количества голосов.