Японія припинить компенсацію вартості квитків для українців, які тікають від війни

Українські біженці. Фото: AP

Уряд Японії у квітні минулого року організував програму підтримки проїзду для людей, які евакуюються з України за допомогою комерційних рейсів. Проте компенсацію вартості квитків припинять уже в листопаді.

Про це повідомляє NHK.

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Так, один раз на тиждень уряд Японії забезпечував місця на комерційних рейсах з Польщі для евакуйованих з України та ніс витрати замість них.

Відомо, що наразі програмою проїзду до Японії скористалися понад 270 людей.

Проте японський уряд припиняє цю програму, оскільки в грудні відповідно до переглянутого імміграційного закону, буде залучена нова система.

Згідно з нею люди, які втекли з районів конфлікту, але не відповідають критеріям Японії щодо статусу біженця, отримають гарантії, подібні до тих, які отримують біженці.

Така система зосереджена на допомозі людям оселитися в Японії. Люди, визнані такими, що мають право на участь у цій системі, отримають той самий статус резидента, що й ті, хто визнаний біженцями. Вони також зможуть отримувати уроки японської мови та підтримку працевлаштування.

Ще одним чинником, що стоїть за скасуванням підтримки проїзду, є зниження попиту. Кількість людей, які цим користуються, останнім часом зменшилася приблизно до однієї людини на рейс.

Агентство імміграційних служб заявило, що зосередиться на допомозі евакуйованим з України оселитися в Японії за новою системою.

Нагадаємо, що у Литві департамент міграції почне обмін цифрових посвідок на проживання для українських біженців наприкінці листопада. Термін дії попередніх документів скоро завершується.