Япония прекратит компенсацию стоимости билетов для бегущих от войны украинцев

Украинские беженцы. Фото: AP

Правительство Японии в апреле прошлого года организовало программу поддержки проезда для людей, которые эвакуируются из Украины с помощью коммерческих рейсов. Однако компенсацию стоимости билетов прекратят уже в ноябре.

Об этом сообщает NHK.

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Так, один раз в неделю правительство Японии обеспечивало места на коммерческих рейсах из Польши для эвакуированных из Украины и несло расходы вместо них.

Известно, что в настоящее время программой проезда в Японию воспользовались более 270 человек.

Однако японское правительство прекращает эту программу, поскольку в декабре согласно пересмотренному иммиграционному закону будет привлечена новая система.

Согласно ей люди, бежавшие из районов конфликта, но не отвечающие критериям Японии по поводу статуса беженца, получат гарантии, подобные тем, которые получают беженцы.

Такая система сконцентрирована на помощи людям поселиться в Японии. Люди, признанные имеющими право на участие в этой системе, получат тот же статус резидента, что и те, кто признан беженцами. Они также смогут извлекать уроки японского языка и поддержку трудоустройства.

Еще одним фактором, стоящим за отменой поддержки проезда, является снижение спроса. Количество людей, которые этим пользуются, в последнее время уменьшилось примерно до одного человека на рейс.

Агентство иммиграционных служб заявило, что сосредоточится на помощи эвакуированным из Украины поселиться в Японии по новой системе.

Напомним, что в Литве департамент миграции начнет обмен цифровых вида на жительство для украинских беженцев в конце ноября. Срок действия предыдущих документов скоро истекает.