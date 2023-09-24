Ярош попередив українців про "війну" з новим ворогом: що він мав на увазі

Командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош. Фото: Слово і Діло

Після перемоги у війні з Росією українцям доведеться вести ще одну "війну". Їм потрібно буде захищати свої "традиційні цінності", щоб вирішити проблеми з демографією, викликані війною РФ проти України.

Таку думку висловив український громадсько-політичний діяч, екслідер "Правого сектору" та командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош.

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За словами Яроша, українському уряду потрібно збудувати таку Україну, до якої повернуться мільйони українців та українок, які втекли від війни. Натомість, завезення до країни мільйонів мігрантів очільник УДА вважає помилкою.

Окрім того, Ярош закликав пильнувати за тим, щоб українцям не підкинули "антинаціональні речі".

"Для народження дитини треба чоловік і жінка. Тому, не можна щоб наших чоловіків і жінок, наших дітей та онуків всіляка мерзота перетворювала на "воно", або "невідомощо"… Дітям своїм кажу: "Як переможемо цього Ворога, будете битися з іншим… Бо цей ворог — вбиває наше національне тіло, а той, що вже йде за ним - вбиває українську душу", — написав політик.

Раніше ми розповідали, що командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош прокоментував рапорт, який подав сержант бригади "Маґура" Валерій Маркус. За його словами, майор Іван Шаламага, який згадується в заяві як "аморальний дегенерат", виконує свої обов'язки "чесно і професійно".

Нагадуємо, колишнього лідера "Правого сектора", командувача Української добровольчої армії Дмитра Яроша призначили радником головнокомандувача Збройних cил України.