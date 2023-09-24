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Ярош предупредил украинцев о "войне" с новым врагом: что он имел в виду

24 сентября 2023 13:31
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Ярош предупредил украинцев о "войне" с новым врагом: что он имел в виду
Командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош. Фото: Слово и Дело
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

После победы в войне с Россией украинцам придется вести еще одну "войну". Им нужно будет защищать свои "традиционные ценности", чтобы решить проблемы с демографией, вызванные войной РФ против Украины.

Такое мнение высказал украинский общественно-политический деятель, экслидер "Правого сектора" и командующий "Украинской добровольческой армией" Дмитрий Ярош.

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Украинцы должны защищать свои ценности

По словам Яроша, украинскому правительству нужно построить такую Украину, в которую вернутся миллионы украинцев и украинок, сбежавших от войны. Завоз в страну миллионов мигрантов глава УДА считает ошибкой.

Кроме того, Ярош призвал следить за тем, чтобы украинцам не подбросили "антинациональные вещи".

"Для рождения ребенка нужны мужчина и женщина. Поэтому нельзя чтобы наших мужчин и женщин, наших детей и внуков всяческая мерзость превращала в "оно", или "неизвестно что"... Детям своим говорю: "Как победим этого врага, будете сражаться с другим… Потому что этот враг — убивает наше национальное тело, а идущий за ним — убивает украинскую душу", — написал политик.

Ранее мы рассказывали, что командующий Украинской добровольческой армией Дмитрий Ярош прокомментировал рапорт, который подал сержант бригады Магура Валерий Маркус. По его словам, майор Иван Шаламага, упоминаемый в заявлении как "аморальный дегенерат", выполняет свои обязанности "честно и профессионально".

Напомним, бывшего лидера "Правого сектора", командующего Украинской добровольческой армией Дмитрия Яроша назначили советником главнокомандующего Вооруженными силами Украины.

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