Удари західною зброєю по аеродромах РФ — Єрмак нагадав причину

Західна зброя. Ілюстративне фото: mil.in.ua

В Офісі президента вкотре нагадали, що Україні необхідно більше західної зброї для того, аби завдавати удари по російських аеродромах. Адже там базуються літаки загарбників, які щодня б’ють по території України.

Про це сказав голова Офісу Президента Андрій Єрмак в Telegram у середу, 10 липня.

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"Удари по російських аеродромах, де базуються літаки ворога, які щодня здійснюють терор - це те, що потрібно нам. І це про справедливість, яку може відновити західна зброя", — пише Андрій Єрмак.

Нагадаємо, сьогодні у Вашингтоні проходить саміт НАТО, де Президент Володимир Зеленський закликав дозволити Україні знищувати на території Росії її авіацію.

Раніше у червні в Ростовській області РФ дронами був атакований аеродром Морозовськ, з якого регулярно вилітають винищувачі, котрі завдають ракетних ударів по Україні. На аеродромі базується 559-й гвардійський бомбардувальний авіаційний полк 1-ї гвардійської змішаної авіаційної дивізії.

Також ми писали про те, що українські дрони вразили Новошахтинський нафтопереробний завод у Ростовській області.