Удары западным оружием по аэродромам РФ - Ермак напомнил причину

Западное оружие. Иллюстративное фото: mil.in.ua

В Офисе президента в очередной раз напомнили, что Украине необходимо больше западного оружия для того, чтобы наносить удары по российским аэродромам. Там ведь базируются самолеты захватчиков, которые ежедневно бьют по территории Украины.

Об этом сказал глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram в среду, 10 июля.

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"Удары по российским аэродромам, где базируются самолеты врага, которые ежедневно совершают террор - это то, что нужно нам. И это о справедливости, которую может восстановить западное оружие", — пишет Андрей Ермак.

Напомним, сегодня в Вашингтоне проходит саммит НАТО, где Президент Владимир Зеленский призвал разрешить Украине уничтожать на территории России ее авиацию.

Ранее в июне в Ростовской области РФ дронами был атакован аэродром Морозовск, из которого регулярно вылетают истребители, наносящие ракетные удары по Украине. На аэродроме базируется 559-й бомбардировочный гвардейский авиационный полк 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии.

Также мы писали, что украинские дроны поразили Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.