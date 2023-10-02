Єрмак показав кадри роботи дронів-камікадзе ЗСУ: відео
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак опублікував відео роботи дрона-камікадзе Збройних сил України по російській техніці. На ньому результат роботи декількох армійських підрозділів.
Відповідне відео він опублікував у своєму Телеграм-каналі.
"Асгардські" дрони "очей"
На опублікованому відео від голови Офіси Президента видно, що дрони атакували дві російські вантажівки. Але наразі достеменно невідомо, які саме — або "КамАЗ", або "Урал". Також невідомо, для чого вони використовувалися — або це були десантні вантажівки, або ж розвізники боєкомплекту.
На відео зазначено, що по ворожій автотехніці відпрацював загін "Асгард" підрозділу "Очі". Ймовірно, що удар було здійснено безпілотником "Дикий Шершень", які наразі виробляються за рахунок донатів.
Нагадаємо, що раніше Андрій Єрмак вже демонстрував кадри роботи українських дронів до позиціях піхоти ЗС РФ. Перед цим держдіяч висміяв істерику Сергія Лаврова та Василя Небензі на Радбезі ООН.