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Єрмак показав кадри роботи дронів-камікадзе ЗСУ: відео

2 жовтня 2023 16:35
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
Єрмак показав кадри роботи дронів-камікадзе ЗСУ: відео
Робота українського дрона-камікадзе по російській вантажівці. Фото: скріншот з відео
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак опублікував відео роботи дрона-камікадзе Збройних сил України по російській техніці. На ньому результат роботи декількох армійських підрозділів.

Відповідне відео він опублікував у своєму Телеграм-каналі.

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На опублікованому відео від голови Офіси Президента видно, що дрони атакували дві російські вантажівки. Але наразі достеменно невідомо, які саме — або "КамАЗ", або "Урал". Також невідомо, для чого вони використовувалися — або це були десантні вантажівки, або ж розвізники боєкомплекту. 

На відео зазначено, що по ворожій автотехніці відпрацював загін "Асгард" підрозділу "Очі". Ймовірно, що удар було здійснено безпілотником "Дикий Шершень", які наразі виробляються за рахунок донатів. 

"Дикий Шершень" перед ударом по російській вантажівці. Фото: скриншот з відео

 Нагадаємо, що раніше Андрій Єрмак вже демонстрував кадри роботи українських дронів до позиціях піхоти ЗС РФ. Перед цим держдіяч висміяв істерику Сергія Лаврова та Василя Небензі на Радбезі ООН.

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