Ермак показал кадры работы дронов-камикадзе ВСУ: видео

Работа украинского дрона-камикадзе по российскому грузовику. Фото: скриншот с видео

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак опубликовал видео работы дрона-камикадзе Вооруженных сил Украины по российской технике. На нем результат работы нескольких армейских подразделений.

Соответствующее видео он опубликовал в своем телеграм-канале.

Читайте также:

"Асгардские" дроны "очей"

На опубликованном видео от главы Офиса Президента видно, что дроны атаковали два российских грузовика. Но пока доподлинно неизвестно, какие именно: либо "КамАЗ", либо "Урал". Также неизвестно, для чего они использовались: либо это были десантные грузовики, либо развозчики боекомплекта.

На видео видно, что по вражеской автотехнике отработал отряд "Асгард" подразделения "Очі". Вероятно, что удар был нанесен беспилотником "Дикий Шершень", который сейчас производится за счет донатов.

"Дикий Шершень" перед ударом по российскому грузовику. Фото: скриншот с видео

Напомним, что ранее Андрей Ермак уже демонстрировал кадры работы украинских дронов к позициям пехоты ВС РФ. Перед этим госдеятель высмеял истерику Сергея Лаврова и Василия Небензи на Совбезе ООН.