Єрмак відповів, скільки випадків шкоди довкіллю було зафіксовано через війну

Голова ОП Андрій Єрмак. Фото: УНІАН

Через військові дії в Україні вже зафіксовано майже 3 600 випадків шкоди довкіллю. Наразі українська природа зазнає безпрецедентного знищення і забруднення.

Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у зверненні для форуму "United for Justice. United for Nature", передає "Ми-Україна".

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"Ми втрачаємо унікальні ландшафти, тварин та рослини... Сьогодні ми говоримо про майже 3600 випадків шкоди довкіллю, завданих війною. Лише за січень в Україні нараховано шкоди довкіллю від бойових дій на понад 8 млрд гривень", — зауважив він.

Величезні збитки для довкілля України

Своєю чергою міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець повідомив, що за час повномасштабної війни РФ довкілля України зазнало збитків на 2,2 трильйона гривень, пише DW.

В ці збитки входять:

1024 мільярди гривень збитків від засмічення земель та забруднення ґрунтів,

1081 мільярд гривень шкоди від забруднення повітря, а саме горіння нафтопродуктів, лісових пожеж, загоряння інших об'єктів,

82,2 мільярда гривень збитків від забруднення та засмічення водних ресурсів та морських вод.

"Першим викликом з відновлення довкілля є розмінування території. Ми маємо сьогодні понад 172 тисячі квадратних кілометрів потенційно замінованих територій. Відновлювати екосистему ми можемо тільки після розмінування. Тому розмінування це перша позиція в пункті 8 формули миру", — пояснив Стрілець.

Нагадаємо, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що для України дуже важливо, аби РФ "заплатила" за усі наслідки, серед яких і шкода довкіллю, тому Україна чекає рішення ЄС, США та інших країн, які дозволять спрямувати ресурси РФ на допомогу нашій країні.