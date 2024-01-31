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Ермак ответил, сколько случаев вреда окружающей среде было зафиксировано из-за войны

31 января 2024 18:56
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Ермак ответил, сколько случаев вреда окружающей среде было зафиксировано из-за войны
Глава ОП Андрей Ермак. Фото: УНИАН
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Из-за военных действий в Украине уже зафиксировано почти 3 600 случаев ущерба окружающей среде. Сейчас украинская природа подвергается беспрецедентному уничтожению и загрязнению.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в обращении для форума "United for Justice. United for Nature", передает "Мы-Украина".

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"Мы теряем уникальные ландшафты, животных и растения... Сегодня мы говорим о почти 3600 случаях ущерба окружающей среде, нанесенного войной. Только за январь в Украине начислено ущерба окружающей среде от боевых действий на более 8 млрд гривен", — отметил он.

Огромный ущерб для окружающей среды Украины

В свою очередь министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец сообщил, что за время полномасштабной войны РФ окружающая среда Украины понесла убытки на 2,2 триллиона гривен, пишет DW.

В этот ущерб входят:

  • 1024 миллиарда гривен ущерба от засорения земель и загрязнения почв,
  • 1081 миллиард гривен ущерба от загрязнения воздуха, а именно горения нефтепродуктов, лесных пожаров, возгорания других объектов,
  • 82,2 миллиарда гривен ущерба от загрязнения и засорения водных ресурсов и морских вод.

"Первым вызовом по восстановлению окружающей среды является разминирование территории. Мы имеем сегодня более 172 тысяч квадратных километров потенциально заминированных территорий. Восстанавливать экосистему мы можем только после разминирования. Поэтому разминирование это первая позиция в пункте 8 формулы мира", — объяснил Стрелец.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что для Украины очень важно, чтобы РФ "заплатила" за все последствия, среди которых и вред окружающей среде, поэтому Украина ждет решения ЕС, США и других стран, которые позволят направить ресурсы РФ на помощь нашей стране.

убытки
Андрей Ермак
животные
природа
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война в Украине

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