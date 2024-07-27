Андрій Єрмак зробив заяву про постачання Patriot в Україну

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: ОП

Андрій Єрмак анонсував збільшення кількості систем протиповітряної оборони Patriot в Україні. Подробиць керівник Офісу Президента не повідомив.

Інтригуючий допис про посилення української ППО Єрмак опублікував у своєму Telegram-каналі у суботу, 27 липня.

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Андрій Єрмак опублікував лаконічний анонс посилення протиповітряної оборони України новими комплексами Patriot.

"Patriot буде більше", — написав Єрмак.

Україна почала отримувати нові системи Patriot

21 липня Володимир Зеленський повідомив, що в Україну прибув ще один Patriot. За посилення української протиповітряної оборони Президент України подякував Німеччині.

"Зараз уже ми можемо сказати — є посилення нашої ППО. Німецький "Петріот" прибув в Україну. Я хочу подякувати Німеччині і Сполученим Штатам за цей крок. В небі ми зможемо зробити набагато більше. Звичайно, попереду ще багато роботи, і це ще далеко не гарантований захист, але тим не менше — більше сили для України", — зазначив Зеленський у зверненні.

Нагадаємо, у новий пакет військової допомоги для України, про який Німеччина оголосила 8 липня, увійшли інженерні танки та ЗРК Patriot.

Також ми писали, що Україна отримала додаткову сотню зенітних ракет до систем Patriot, які були обіцяні Німеччиною. Про це повідомив генерал-майор Крістіан Фройдінг, який очолює Спеціальний штаб з питань України при німецькому оборонному відомстві.

Як заявляв військовий аналітик Олексій Гетьман, надані Україні американські важкі зенітно-ракетні комплекси Patriot не зможуть убезпечити прикордонні з Росією території України від ворожих обстрілів. З цим можуть впоратися лише винищувачі F-16, але й вони мають використовуватися як допоміжна сила.