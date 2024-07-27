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Ермак сделал интригующее заявление о Patriot в Украине

27 июля 2024 10:07
Галина Шподарева - редактор
Андрей Ермак сделал заявление о поставках Patriot в Украину
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: ОП
Галина Шподарева - редактор

Андрей Ермак анонсировал увеличение количества систем противовоздушной обороны Patriot в Украине. Подробности руководитель Офиса Президента не сообщил.

Интригующее сообщение об усилении украинского ПВО Ермак опубликовал в своем Telegram-канале в субботу, 27 июля.

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Андрей Ермак опубликовал лаконичный анонс усиления противовоздушной обороны Украины новыми комплексами Patriot.

"Patriot будет больше", — написал Ермак.

Ермак сделал интригующее заявление о Patriot в Украине - фото 1

Украина начала получать новые системы Patriot

21 июля Владимир Зеленский сообщил, что в Украину прибыл еще один Patriot. За усиление украинской противовоздушной обороны Президент Украины поблагодарил Германию. 

"Сейчас уже мы можем сказать — есть усиление нашей ПВО. Немецкий "Пэтриот" прибыл в Украину. Я хочу поблагодарить Германию и Соединенные Штаты за этот шаг. В небе мы сможем сделать гораздо больше. Конечно, впереди еще много работы, и это еще далеко не гарантированная защита, но тем не менее — больше силы для Украины", — отметил Зеленский в обращении. 

Напомним, в новый пакет военной помощи для Украины, о котором Германия объявила 8 июля, вошли инженерные танки и ЗРК Patriot.

Также мы писали, что Украина получила дополнительную сотню зенитных ракет к системам Patriot, обещанным Германией. Об этом сообщил генерал-майор Кристиан Фрейдинг, возглавляющий Специальный штаб по Украине при немецком оборонном ведомстве.

Как заявлял военный аналитик Алексей Гетьман, предоставленные Украине американские тяжелые зенитно-ракетные комплексы Patriot не смогут обезопасить приграничные с Россией территории Украины от вражеских обстрелов. С этим могут справиться только истребители F-16, но они должны использоваться как вспомогательная сила.

Офис президента война Андрей Ермак ПВО война в Украине Patriot

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