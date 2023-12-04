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ЄС продовжив дію санкцій проти Росії на три роки — кого вони торкнуться

4 грудня 2023 23:58
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
ЄС продовжив дію санкцій проти Росії на три роки — кого вони торкнуться
Засідання Європейської Ради. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Європейський Союз продовжив дію деяких санкцій проти Російської Федерації на три роки. Йдеться про санкції проти 67 фізичних та 20 юридичних осіб.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

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Тепер антиросійські санкції будуть діяти майже до кінця 2026 року. Варто зазначити, що чинні обмежувальні заходи будуть і далі переглядатися щорічно.

Йдеться про санкції проти 67 фізичних та 20 юридичних осіб. Серед цього переліку є вищі чиновники Російської Федерації — зокрема, голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін та директор Росгвардії Віктор Золотов.

"Сьогодні Рада продовжила глобальний режим санкцій ЄС у сфері прав людини, спрямований проти фізичних та юридичних осіб, відповідальних за серйозні порушення прав людини в усьому світі", — повідомили в офіційній пресслужбі Євросоюзу.

В Угорщині натякають, що не будуть обговорювати 12-й пакет санкцій проти РФ. Там заявили про потребу проаналізувати результати вже введених обмежень.

При цьому ЄС ухвалив уже 11 пакетів санкцій, при цьому харчові продукти, медичні препарати не потрапляють під обмежувальні заходи.

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