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В Угорщині намагаються заблокувати новий пакет санкцій проти РФ

27 листопада 2023 17:02
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
В Угорщині намагаються заблокувати новий пакет санкцій проти РФ
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото: Flickr
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

В Угорщині натякають, що не будуть обговорювати 12-й пакет санкцій проти РФ. Там заявили про потребу проаналізувати результати вже введених обмежень.

Про це написав глава МЗС Угорщини Петер Сійярто у Facebook.

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"У той час як співпраця між Сходом і Заходом, давно стало надійною основою європейського зростання, продовжує обриватися, ми обговорюємо вже 12-й пакет санкцій, не провівши чесного аналізу наслідків 11 пакетів, які вже були прийняті", — наголосив Сійярто.

Він зазначив, що "провальні рішення в Брюсселі" нібито призвели до зниження європейської конкурентоспроможності до найнижчого рівня.

За словами Сійярто, він буде ввести боротьбу в Брюсселі за підвищення конкурентоспроможності Європи і збереження співпраці між Сходом і Заходом.

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Допис Сійярто. Фото: скриншот

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський зазначив, що найголовнішим аспектом на шляху України до Європейського союзу є виконання усіх рекомендацій. Він також висловився щодо ймовірного перешкоджання Угорщини вступу України  в ЄС.

Також ми писали, що Угорщина заблокувала надання траншу військової допомоги Україні на 500 млн євро. Країна і надалі блокуватиме виділення коштів із Європейського фонду миру.

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