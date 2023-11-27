В Венгрии пытаются заблокировать новый пакет санкций против РФ
В Венгрии намекают, что не будут обсуждать 12-й пакет санкций против РФ. Там заявили о необходимости проанализировать результаты уже введенных ограничений.
Об этом написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в Facebook.
Блокировка новых санкций против России
"В то время как сотрудничество между Востоком и Западом давно стало надежной основой европейского роста, продолжает обрываться, мы обсуждаем уже 12-й пакет санкций, не проведя честного анализа последствий 11 пакетов, которые уже были приняты", — подчеркнул Сийярто.
Он отметил, что "провальные решения в Брюсселе" якобы привели к снижению европейской конкурентоспособности до самого низкого уровня.
По словам Сийярто, он будет ввести борьбу в Брюсселе за повышение конкурентоспособности Европы и сохранение сотрудничества между Востоком и Западом.
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что самым главным аспектом на пути Украины в Европейский союз есть выполнение всех рекомендаций. Он также высказался по поводу вероятного препятствования Венгрии вступлению Украины в ЕС.
Также мы писали, что Венгрия заблокировала предоставление транша военной помощи Украине на 500 млн евро. Страна и дальше будет блокировать выделение средств из Европейского фонда мира.
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