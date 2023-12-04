ЕС продлил действие санкций против России на три года — кого они коснутся
Европейский Союз продлил действие некоторых санкций против Российской Федерации на три года. Речь идет о санкциях против 67 физических и 20 юридических лиц.
Об этом сообщается на сайте Европейского совета.
Санкции против РФ будут продлены
Теперь антироссийские санкции будут действовать почти до конца 2026 года. Следует отметить, что действующие ограничительные меры будут и дальше пересматриваться ежегодно.
Речь идет о санкциях против 67 физических и 20 юридических лиц. Среди этого перечня есть высшие чиновники Российской Федерации — в том числе, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов.
"Сегодня Совет продлил глобальный режим санкций ЕС в сфере прав человека, направленный против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека во всем мире", — сообщили в официальной пресс-службе Евросоюза.
В Венгрии намекают, что не будут обсуждать 12-й пакет санкций против РФ. Там заявили о необходимости проанализировать результаты уже введенных ограничений.
При этом ЕС принял уже 11 пакетов санкций, при этом пищевые продукты, медицинские препараты не подпадают под ограничительные меры.
Читайте Новини.LIVE!