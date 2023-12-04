ЕС продлил действие санкций против России на три года — кого они коснутся

Заседание Европейского совета. Фото: Reuters

Европейский Союз продлил действие некоторых санкций против Российской Федерации на три года. Речь идет о санкциях против 67 физических и 20 юридических лиц.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

Читайте также:

Санкции против РФ будут продлены

Теперь антироссийские санкции будут действовать почти до конца 2026 года. Следует отметить, что действующие ограничительные меры будут и дальше пересматриваться ежегодно.

Речь идет о санкциях против 67 физических и 20 юридических лиц. Среди этого перечня есть высшие чиновники Российской Федерации — в том числе, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и директор Росгвардии Виктор Золотов.

"Сегодня Совет продлил глобальный режим санкций ЕС в сфере прав человека, направленный против физических и юридических лиц, ответственных за серьезные нарушения прав человека во всем мире", — сообщили в официальной пресс-службе Евросоюза.

В Венгрии намекают, что не будут обсуждать 12-й пакет санкций против РФ. Там заявили о необходимости проанализировать результаты уже введенных ограничений.

При этом ЕС принял уже 11 пакетов санкций, при этом пищевые продукты, медицинские препараты не подпадают под ограничительные меры.