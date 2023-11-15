Єврокомісія узгодила 12-й пакет санкцій проти Росії — що він передбачає

Російське посольство в США. Фото: Reuters

Виконавчий орган Європейського Союзу подав на розгляд Європейської Ради проєкт нового пакету антиросійських санкцій. Він скерований проти 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету й територіальної цілісності України.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Нові заборони стосуються імпорту й експорту, а також посилення граничної ціни на нафту та протидії обходу санкцій ЄС.

До списку потрапили суб'єкти з російського оборонного та ІТ-секторів, а також особи, які організували незаконні так звані "вибори" на тимчасово окупованих Росією територіях України.

Окрім того, обмежувальні заходи торнуться відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей та суб'єкти, які поширюють російську дезінформацію та пропаганду.

Раніше ми повідомляли, Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-Міністром Італії Джорджею Мелоні. Зокрема, вони обговорили пришвидшення щодо ухвалення 12-го пакету санкцій Європейського Союзу проти Росії.

Нагадаємо, радник Офісу Президента України Михайло Подоляк пояснив, чому досі немає 12-го пакету санкцій проти Росії. За його словами, деякі країни не готові психологічно остаточно розірвати всі економічні зв'язки з РФ.