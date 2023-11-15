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Еврокомиссия согласовала 12-й пакет санкций против России — что он предусматривает

15 ноября 2023 18:42
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Еврокомиссия согласовала 12-й пакет санкций против России — что он предусматривает
Российское посольство в США. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Исполнительный орган Европейского Союза представил на рассмотрение Европейского Совета проект нового пакета антироссийских санкций. Он направлен против 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Новые запреты касаются импорта и экспорта, а также усиления граничной цены на нефть и противодействия обходу санкций ЕС.

В список попали субъекты из российского оборонного и IТ-сектора, а также лица, организовавшие незаконные так называемые "выборы" на временно оккупированных Россией территориях Украины.

Кроме того, ограничительные меры коснутся ответственных за принудительное "перевоспитание" украинских детей и субъектов, распространяющих российскую дезинформацию и пропаганду.

Ранее мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Премьер-Министром Италии Джорджей Мелони. В частности, они обсудили ускорение принятия 12-го пакета санкций Европейского Союза против России.

Напомним, советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк объяснил, почему до сих пор нет 12-го пакета санкций против России. По его словам, некоторые страны не готовы психологически окончательно разорвать все экономические связи с РФ.

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