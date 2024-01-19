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Європа може відвернутися — РФ готує "інформаційні операції" проти України

19 січня 2024 05:50
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова
Фейки РФ - Європа може відвернутися — РФ готує "інформаційні операції" проти України - вибори в Європі
Слово "фейк" викладене з кубиків. Фото: pixabay
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Уляна Виноградова

Росія готує "інформаційні операції", щоб налаштувати світову думку проти України напередодні виборів у країнах Заходу 2024 року.

Про це заявив керівник відділу з дезінформації Держдепартаменту США Джеймі Рубін, повідомляє Reuters.

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Вже цього року десятки країн світу обиратимуть нових лідерів. Загальні вибори пройдуть у Великій Британії, Австрії та Грузії. На червень заплановані вибори до Європейського парламенту.

Рубін каже, що Росія та Китай вже працюють, причому, по всьому світу, аби видати державну пропаганду за незалежну журналістику.

"Росія сподівається, що кількість виборів у Європі цього року може змінити те, що було чудовою коаліцією та дисциплінованою опозицією її війні. Ми віримо, що росіяни будуть проводити інформаційні операції по всій Європі, щоб спробувати змінити думку про Україну під час цього виборчого сезону", — сказав він.

Американська розвідка надіслала свої дані понад 100 урядам країн світу. В документах зазначається, що Москва використовує шпигунів, соціальні мережі та російські державні ЗМІ з метою підірвати віру суспільства у чесність демократичних виборів.

Нагадаємо, спроби російських загарбників дискредитувати виділення військової допомоги Україні виявлялися фейками. Особливо це стосується чуток, що американська зброя потрапила в незаконний обіг в інших куточках світу.

Також ми писали, що мережею шириться черговий фейк про те, що українським біженцям буде обмежено вільне пересування країнами Європейського Союзу. Така інформація є неправдивою.

вибори
фейки
пропаганда
військові злочини
Росія

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