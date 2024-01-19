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Европа может отвернуться — РФ готовит "информационные операции" против Украины

19 января 2024 05:50
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова
Фейки РФ - Европа может отвернуться - РФ готовит "информационные операции" против Украины - выборы в Европе
Слово "фейк" выложено из кубиков. Фото: pixabay
5086705e-1524-4e31-0901-60c274b21600 - Ульяна Виноградова

Россия готовит "информационные операции", чтобы настроить мировое мнение против Украины в преддверии выборов в странах Запада 2024 года.

Об этом заявил руководитель отдела по дезинформации Госдепартамента США Джейми Рубин, сообщает Reuters.

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Уже в этом году десятки стран мира будут выбирать новых лидеров. Всеобщие выборы пройдут в Великобритании, Австрии и Грузии. На июнь запланированы выборы в Европейский парламент.

Рубин говорит, что Россия и Китай уже работают, причем по всему миру, чтобы выдать государственную пропаганду за независимую журналистику.

"Россия надеется, что количество выборов в Европе в этом году может изменить то, что было замечательной коалицией и дисциплинированной оппозицией ее войне. Мы верим, что россияне будут проводить информационные операции по всей Европе, чтобы попытаться изменить мнение об Украине во время предстоящего избирательного сезона", — сказал он.

Американская разведка направила свои данные более 100 правительствам стран мира. В документах отмечается, что Москва использует шпионов, социальные сети и российские государственные СМИ с целью взорвать веру общества в честность демократических выборов.

Напомним, попытки российских захватчиков для дискредитования выделения военной помощи Украине оказывались фейками. Особенно это касается слухов, что американское оружие попало в незаконное обращение в других уголках мира.

Также мы писали, что по сети ширится очередной фейк о том, что украинским беженцам будет ограничено свободное передвижение по странам Европейского Союза. Такая информация ложна.

выборы
фейки
пропаганда
военные преступления
Россия

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