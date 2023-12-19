Європейські посадовці побоюються перемоги РФ над Україною, — Bloomberg

Президент Росії Володимир Путін. Фото: REUTERS

Європейські посадовці починають думати щодо наслідків можливої перемоги Росії у війні проти України. Такі думки з'явилися у політиків через затримання понад 110 мільярдів доларів допомоги у Вашингтоні та Брюсселі внаслідок політичних суперечок.

Про це пише Bloomberg.

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Тому тепер залишається під питанням те, наскільки довго Україна зможе стримувати армію РФ та захищати свою територію від ракетних атак ворога.

Також дехто з європейських партнерів почав розглядати вплив невдачі НАТО у найбільшому збройному конфлікті Європи після Другої світової війни.

Одне з джерел видання зазначає, що чиновники ЄС переоцінюють ризики, які РФ може нести для членів НАТО на сході.

За інформацією джерел видання, наслідки відчуваються у всьому світі, адже партнери та союзники США мають сумніви щодо того, наскільки буде виповнено обіцянки Вашингтона в оборонній сфері.

Така тривога прослідковується і в публічних виступах міжнародних лідерів. Вона набирає ще більш різкішого тону, адже прихильники допомоги закликали своїх опонентів "не тримати життєво важливу допомогу заручником внутрішньополітичних пріоритетів".

"Якщо Україна не матиме підтримки з боку ЄС і США, тоді Путін виграє", — запевнив прем’єр-міністр Ірландії Лео Варадкар минулого тижня на саміті Європейського Союзу.

Як відомо, тоді лідерам не вдалося подолати більшу опозицію про виділення 50 мільярдів євро допомоги для України.

Наслідки для України без західного озброєння

Також у Пентагоні попередили, що кошти на нове озброєння для України закінчаться 30 грудня в разі того, якщо посадовці не будуть діяти.

"Зростає занепокоєння з приводу відсутності руху допомоги для України по обидва боки Атлантики, а також розчарування через цей застій із жахливими наслідками на полі бою. Можливість втрати Україною додаткової території і навіть суверенітету — це все ще на порядку денному", — зауважила керуючий директор Німецького фонду Маршалла у Вашингтоні Крістін Берзіна.

Європейські чиновники наголошують, що росіяни, ймовірно, будуть прагнути окупувати ще більшу частину території та знищити більше об'єктів інфраструктури, якщо нашій державі не вдасться отримати зброю, яка необхідна для захисту.

Нагадаємо, сьогодні, 19 грудня, диктатор Володимир Путін провів розширене засідання колегії Міноборони РФ. Він заявив, що Росія не має наміру відмовлятися від своїх цілей у війні в Україні і всі "йде за планом".