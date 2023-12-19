Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow Европейские чиновники опасаются победы РФ над Украиной, — Bloomberg arrow

Европейские чиновники опасаются победы РФ над Украиной, — Bloomberg

19 декабря 2023 14:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Европейские чиновники опасаются победы РФ над Украиной, — Bloomberg
Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Европейские чиновники начинают думать о последствиях возможной победы России в войне против Украины. Такие мнения появились у политиков из-за задержки более 110 миллиардов долларов помощи в Вашингтоне и Брюсселе в результате политических споров.

Об этом пишет Bloomberg.

Читайте также:

Блокирование военной помощи для Украины

Поэтому теперь остается под вопросом, насколько долго Украина сможет сдерживать армию РФ и защищать свою территорию от ракетных атак врага.

Некоторые европейские партнеры начали рассматривать влияние неудачи НАТО в крупнейшем вооруженном конфликте Европы после Второй мировой войны.

Один из источников отмечает, что чиновники ЕС переоценивают риски, которые РФ может нести для членов НАТО на востоке.

По информации источников издания, последствия ощущаются во всем мире, ведь партнеры и союзники США сомневаются в том, насколько будут исполнены обещания Вашингтона в оборонной сфере.

Подобная тревога прослеживается и в публичных выступлениях международных лидеров. Она набирает еще более резкий тон, ведь сторонники помощи призвали своих оппонентов "не держать жизненно важную помощь заложником внутриполитических приоритетов".

"Если у Украины нет поддержки со стороны ЕС и США, тогда Путин выиграет", — заверил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на прошлой неделе на саммите Европейского Союза.

Как известно, тогда лидерам не удалось преодолеть большей оппозиции о выделении 50 миллиардов евро помощи для Украины.

Последствия для Украины без западного вооружения

Также в Пентагоне предупредили, что средства на новое вооружение для Украины закончатся 30 декабря в случае, если чиновники не будут действовать.

"Возрастает обеспокоенность по поводу отсутствия движения помощи для Украины с обеих сторон Атлантики, а также разочарование из-за этого застоя с ужасными последствиями на поле боя. Возможность потери Украиной дополнительной территории и даже суверенитета — это все еще в повестке дня", — отметила управляющий директор Немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне Кристин Берзина.

Европейские чиновники отмечают, что россияне, вероятно, будут стремиться оккупировать еще большую часть территории и уничтожить больше объектов инфраструктуры, если нашему государству не удастся получить оружие, необходимое для защиты.

Напомним, сегодня, 19 декабря, диктатор Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. Он заявил, что Россия не намерена отказываться от своих целей в войне в Украине и все "идет по плану".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме