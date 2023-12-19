Европейские чиновники опасаются победы РФ над Украиной, — Bloomberg

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Европейские чиновники начинают думать о последствиях возможной победы России в войне против Украины. Такие мнения появились у политиков из-за задержки более 110 миллиардов долларов помощи в Вашингтоне и Брюсселе в результате политических споров.

Об этом пишет Bloomberg.

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Поэтому теперь остается под вопросом, насколько долго Украина сможет сдерживать армию РФ и защищать свою территорию от ракетных атак врага.

Некоторые европейские партнеры начали рассматривать влияние неудачи НАТО в крупнейшем вооруженном конфликте Европы после Второй мировой войны.

Один из источников отмечает, что чиновники ЕС переоценивают риски, которые РФ может нести для членов НАТО на востоке.

По информации источников издания, последствия ощущаются во всем мире, ведь партнеры и союзники США сомневаются в том, насколько будут исполнены обещания Вашингтона в оборонной сфере.

Подобная тревога прослеживается и в публичных выступлениях международных лидеров. Она набирает еще более резкий тон, ведь сторонники помощи призвали своих оппонентов "не держать жизненно важную помощь заложником внутриполитических приоритетов".

"Если у Украины нет поддержки со стороны ЕС и США, тогда Путин выиграет", — заверил премьер-министр Ирландии Лео Варадкар на прошлой неделе на саммите Европейского Союза.

Как известно, тогда лидерам не удалось преодолеть большей оппозиции о выделении 50 миллиардов евро помощи для Украины.

Последствия для Украины без западного вооружения

Также в Пентагоне предупредили, что средства на новое вооружение для Украины закончатся 30 декабря в случае, если чиновники не будут действовать.

"Возрастает обеспокоенность по поводу отсутствия движения помощи для Украины с обеих сторон Атлантики, а также разочарование из-за этого застоя с ужасными последствиями на поле боя. Возможность потери Украиной дополнительной территории и даже суверенитета — это все еще в повестке дня", — отметила управляющий директор Немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне Кристин Берзина.

Европейские чиновники отмечают, что россияне, вероятно, будут стремиться оккупировать еще большую часть территории и уничтожить больше объектов инфраструктуры, если нашему государству не удастся получить оружие, необходимое для защиты.

Напомним, сегодня, 19 декабря, диктатор Владимир Путин провел расширенное заседание коллегии Минобороны РФ. Он заявил, что Россия не намерена отказываться от своих целей в войне в Украине и все "идет по плану".