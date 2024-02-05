Ігнат пояснив, як зйомка роботи ППО допомагає ворогу

Речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: Медіацентр

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, як фіксування на камеру роботи протиповітряної оборони допомагає Росії. Він наголосив, що кожне фото може стати джерелом інформації для ворожої армії.

Про це український полковник заявив в ефірі Youtube-каналу "Центр протидії дезінформації" 4 лютого.

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Як відео стає джерелом інформації для РФ

"Є багато в них варіантів, але коли ми допомагаємо отими знімками, тими коментарями якимись, — це все аналізується. Кожний знімок, кожне відео може стати джерелом інформації для окупанта. На словах, на пальцях пояснюю, є в нас ракети, десь там працює в нас ППО", — пояснив Ігнат.

Крім того речник розповів, як російські окупанти працюють з процесом зйомки.

"З однієї точки знімає одна людина з другої точки — друга людина, з третьої точки — третя людина. Це називається трьохкоординатне співпадіння паралелей. Так точно можна визначити, де стоїть пускова установка скажімо "Patriot" і завдати повторного удару", — зауважив військовослужбовець.

Вимкнення камер відеоспостережень

Також Ігнат нагадав, що під час повітряної тривоги потрібно вимикати камери відеоспостереження.

"Ви знаєте історію з камерами, які були ввімкнені. Треба вимикати ті камери, що це взагалі неприпустимо і займається вже Служба безпеки України, інші правоохоронці. Сьогодні щодо тих, хто нехтує оцими правилами, є заборони відповідні, особливо ну в реальному часі це дуже і дуже може зашкодити", — наголосив спікер Повітряних сил.

Хто може публікувати роботу ППО

Своєю чергою роботу ППО іноді знімають Повітряні сили та іноземні ЗМІ, проте Ігнат запевнив, що перед публікацією такі відео проходять перевірку.

"Ви ж бачите, що і ми викладаємо роботу ППО, і іноземці уже викладають роботу ППО. Ми дивимося, чи немає нічого там зайвого, і публікуємо, якщо воно показує підрив ракети в повітрі, тобто перехоплення повітряної цілі — то чому ні. Ми маємо показати партнерам, що їхня зброя працює, що вона ефективна, що ми збиваємо ракети", — додав він.

Нагадаємо, Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна в п'ятницю, 2 лютого, отримала ще дві системи ППО. Він додав, що ці системи можуть збивати всі повітряні цілі.

Крім того, глава держави заявив, що на минулому тижні були нові рішення щодо підтримки України від Німеччини та Нідерландів. Також до авіаційної коаліції приєднався й Люксембург.