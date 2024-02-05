Игнат объяснил, как съемка работы ПВО помогает врагу

Спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: Медиацентр

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал, как фиксирование на камеру работы противовоздушной обороны помогает России. Он подчеркнул, что каждое фото может стать источником информации для вражеской армии.

Об этом украинский полковник заявил в эфире Youtube-канала "Центр противодействия дезинформации" 4 февраля.

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Как видео становится источником информации для РФ

"Есть много у них вариантов, но когда мы помогаем теми снимками, теми комментариями какими-то, — все это анализируется. Каждый снимок, каждое видео может стать источником информации для оккупанта. По словам, на пальцах объясняю, есть у нас ракеты, где-то там работает у нас ПВО", — объяснил Игнат.

Кроме того, спикер рассказал, как российские оккупанты работают с процессом съемки.

"С одной точки снимает один человек, с другой точки — второй человек, с третьей точки — третий человек. Это называется трехкоординатное совпадение параллелей. Так точно можно определить, где стоит пусковая установка скажем "Patriot" и нанести повторный удар", — отметил военнослужащий.

Выключение камер видеонаблюдений

Также Игнат напомнил, что во время воздушной тревоги следует выключать камеры видеонаблюдения.

"Вы знаете историю с камерами, которые были включены. Надо выключать те камеры, что это вообще недопустимо и занимается уже Служба безопасности Украины, другие правоохранители. Сегодня относительно пренебрегающих этими правилами есть запреты соответствующие, особенно в реальном времени — это очень и очень может навредить", — подчеркнул спикер Воздушных сил.

Кто может публиковать работу ПВО

В свою очередь работу ПВО иногда снимают Воздушные силы и иностранные СМИ, однако Игнат заверил, что перед публикацией такие видео проходят проверку.

"Вы же видите, что и мы подаем работу ПВО, и иностранцы уже подают работу ПВО. Мы смотрим, нет ли ничего там лишнего, и публикуем, если оно показывает подрыв ракеты в воздухе, то есть перехват воздушной цели — то почему нет. Мы должны показать партнерам, что их оружие работает, что оно эффективно, что мы сбиваем ракеты", — добавил он.

Напомним, Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина 2 февраля получила еще две системы ПВО. Он добавил, что эти системы могут сбивать все воздушные цели.

Кроме того, глава государства заявил, что на прошлой неделе были новые решения по поддержке Украины от Германии и Нидерландов. Также к авиационной коалиции присоединился и Люксембург.