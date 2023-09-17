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Ігнат розповів, на якій стадії перебуває процес навчання українських пілотів

17 вересня 2023 18:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ігнат розповів, на якій стадії перебуває процес навчання українських пілотів
Речник Повітряних сил України Юрій Ігнат. Фото: Суспільне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Процес навчання українських пілотів на винищувачах F-16 набрав обертів і сильно зрушив з місця. Проте повідомляти подробиці наразі ще рано.

Про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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"Дуже багато ставлять запитань щодо того де, в якій країні, скільки пілотів і скільки літаків ми отримуємо. На жаль, не можемо зараз так детально відповідати на ці питання", — заявив він.

Ігнат додав, що не кожна країна хоче особливо деталізувати той процес, який відбувається на її території.

"Лише можу запевнити, що процес дійсно зрушив з місця дуже серйозно. Він і не був на місці, але набрав обертів. Льотчики навчаються і проходять підготовку", — наголосив він.

Ігнат також додав, що далі про це повідомлятимуть лідери країн, де навчаються українські пілоти. При цьому речник Повітряних сил підкреслив, що географія держав, які приєднуються до авіаційної коаліції, збільшується.

Раніше ми повідомляли, уряд Бельгії навчатиме українських пілотів на винищувачах F-16 в рамках "авіаційної коаліції". Ініціатива покликана забезпечити Україну літаками цього типу і підготовка персоналу для їх обслуговування.

Нагадаємо, що в Повітряних силах України розповіли, що потрібно перевчити декілька десятків пілотів для того, щоб вони могли керувати американськими винищувачами F-16. Першими пройдуть навчання ті, хто має бойовий досвід та володіє англійською. 

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