Игнат рассказал, на какой стадии находится процесс обучения украинских пилотов

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Суспільне

Процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 набрал обороты и сильно сдвинулся с места. Однако сообщать подробности пока еще рано.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Очень много задают вопросы относительно того, где, в какой стране, сколько пилотов и сколько самолетов мы получаем. К сожалению, не можем сейчас так подробно отвечать на эти вопросы", — заявил он.

Игнат добавил, что не каждая страна хочет особо детализировать происходящий на ее территории процесс.

"Только могу заверить, что процесс действительно сдвинулся с места очень серьезно. Он и не был на месте, но набрал обороты. Летчики учатся и проходят подготовку", — подчеркнул он.

Игнат также добавил, что дальше будут об этом сообщать лидеры стран, где учатся украинские пилоты. При этом спикер Воздушных сил подчеркнул, что география государств, которые присоединяются к авиационной коалиции, увеличивается.

Ранее мы сообщали, что правительство Бельгии будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции". Инициатива призвана обеспечить Украину самолетами этого типа и подготовку персонала для их обслуживания.

Напомним, что в Воздушных силах Украины рассказали, что нужно переучить несколько десятков пилотов для того, чтобы они могли управлять американскими истребителями F-16. Первыми пройдут обучение те, кто имеет боевой опыт и владеет английским.