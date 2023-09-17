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Игнат рассказал, на какой стадии находится процесс обучения украинских пилотов

17 сентября 2023 18:01
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Игнат рассказал, на какой стадии находится процесс обучения украинских пилотов
Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат. Фото: Суспільне
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Процесс обучения украинских пилотов на истребителях F-16 набрал обороты и сильно сдвинулся с места. Однако сообщать подробности пока еще рано.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"Очень много задают вопросы относительно того, где, в какой стране, сколько пилотов и сколько самолетов мы получаем. К сожалению, не можем сейчас так подробно отвечать на эти вопросы", заявил он.

Игнат добавил, что не каждая страна хочет особо детализировать происходящий на ее территории процесс.

"Только могу заверить, что процесс действительно сдвинулся с места очень серьезно. Он и не был на месте, но набрал обороты. Летчики учатся и проходят подготовку", — подчеркнул он.

Игнат также добавил, что дальше будут об этом сообщать лидеры стран, где учатся украинские пилоты. При этом спикер Воздушных сил подчеркнул, что география государств, которые присоединяются к авиационной коалиции, увеличивается.

Ранее мы сообщали, что правительство Бельгии будет обучать украинских пилотов на истребителях F-16 в рамках "авиационной коалиции". Инициатива призвана обеспечить Украину самолетами этого типа и подготовку персонала для их обслуживания.

Напомним, что в Воздушных силах Украины рассказали, что нужно переучить несколько десятков пилотов для того, чтобы они могли управлять американскими истребителями F-16. Первыми пройдут обучение те, кто имеет боевой опыт и владеет английским.

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