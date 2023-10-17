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Ігнат розповів про наслідки ударів ATACMS: чи перемістять росіяни свої позиції

17 жовтня 2023 20:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Ігнат розповів про наслідки ударів ATACMS: чи перемістять росіяни свої позиції
Російські системи ППО С-400. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Після нічних ударів по аеродромах у Бердянську та Луганську російські війська будуть переміщати свою техніку. Наразі Росія не може захищатися від ракет ATACMS.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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За словами Ігната, поки що немає достеменної інформації щодо втрат росіян внаслідок ударів по Бердянську та Луганську. 

"Треба дочекатися все ж таки даних розвідки, дочекатися супутникових знімків, інформації, можливо, від інших джерел, і тоді ми будемо точно знати, щоби не розповідати зараз скільки знищили цієї техніки", — сказав він.

Речник Повітряних сил пояснив, що сам факт завдання ударів по росіянах на такій відстані типом озброєння, проти якого Росія не може фактично нічого зараз протиставити, уже говорить про зміну ситуації на користь України.

Він додав, що ворог буде переміщуватись, як це було зі стратегічною авіацією, коли були влучання по аеродромах на території Росії.

Нагадаємо, що сьогодні, 17 жовтня, Україна вперше вдарила по російських окупантах ракетами ATACMS. Це сталося під час атаки по захопленому аеродрому в Бердянську Запорізької області.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив застосування Силами оборони ракет ATACMS під час атаки вночі.

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