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Игнат рассказал о последствиях ударов ATACMS: переместят ли россияне свои позиции

17 октября 2023 20:28
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Игнат рассказал о последствиях ударов ATACMS: переместят ли россияне свои позиции
Российские системы ПВО С-400. Фото: google.com
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

После ночных ударов по аэродромам в Бердянске и Луганске русские войска будут перемещать свою технику. Россия не может защищаться от ракет ATACMS.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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По словам Игната, пока нет точной информации о потерях россиян в результате ударов по Бердянску и Луганску.

"Нужно дождаться все же данных разведки, дождаться спутниковых снимков, информации, возможно, от других источников, и тогда мы будем точно знать, чтобы не рассказывать сейчас, сколько уничтожили этой техники", — сказал он.

Представитель Воздушных сил пояснил, что сам факт нанесения ударов по россиянам на таком расстоянии типом вооружения, против которого Россия не может фактически ничего сейчас противопоставить, уже говорит об изменении ситуации в пользу Украины.

Он добавил, что враг будет перемещаться, как это было со стратегической авиацией, когда были попадания по аэродромам на территории России.

Напомним, что сегодня, 17 октября, Украина впервые ударила по российским оккупантам ракетами ATACMS. Это произошло во время атаки по захваченному аэродрому в Бердянске Запорожской области.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение Силами обороны ракет ATACMS во время атаки ночью.

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