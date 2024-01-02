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Ігнат розповів, звідки росіяни беруть ракети для ударів по Україні

2 січня 2024 17:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ігнат розповів, звідки росіяни беруть ракети для ударів по Україні
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат. Фото: Укрінформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Російській Федерації може знадобитися чотири дні для того, щоб підготувати новий ракетний удар по Україні після сьогоднішньої атаки. Наразі загарбники використовують недоторканний запас своїх ракет.

Про це повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ24".

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З минулої подібної атаки минуло лише чотири дні. При цьому за прогнозами західних експертів такого масованого удару знову бути не може.

"Для підготовки, я думаю, достатньо тих кількох днів. Спланувати, якщо у них є певні шаблони", — заявив Ігнат.

Він додав, що кожну ракету програмують. Їй формують маршрут, чітко програмуючи, де повернути праворуч, ліворуч, де піднятися і де вийти на удар. Для цього є відповідні спеціалісти.

"Питання у ракетах, скільки вони собі можуть дозволити випустити наступного разу. І чи зможуть вони поповнити цей запас", — розповів речник.

Росіяни перейшли на недоторканний запас ракет

Ігнат нагадав, що росіяни вже давно перейшли на недоторканний запас ракет. Вони продовжують це робити і зараз.

"Бачимо, що багато використовували ракет типу Х повітряного базування. "Калібри" вони не використовують останнім часом, дуже мало", — уточнив він.

Раніше ми повідомляли, що сьогодні, 2 січня, внаслідок ранкового російського обстрілу у деяких районах Києва було знеструмлено частину обʼєктів та житлових будинків. Фахівцям вже вдалося відновити електропостачання.

Нагадаємо, внаслідок ранкової ракетної атаки по Києву та області зафіксовано пошкодження в електромережах. Було відомо про понад 250 тис. знеструмлених споживачів.

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