Игнат рассказал, откуда россияне берут ракеты для ударов по Украине
Российской Федерации может понадобиться четыре дня для подготовки нового ракетного удара по Украине после сегодняшней атаки. В настоящее время захватчики используют неприкосновенный запас своих ракет.
Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев24".
Когда стоит ждать нового ракетного удара
Из прошлой подобной атаки прошло всего четыре дня. При этом по прогнозам западных экспертов такого массированного удара снова быть не может.
"Для подготовки, я думаю, достаточно нескольких дней. Спланировать, если у них есть определенные шаблоны", — заявил Игнат.
Он добавил, что каждую ракету программируют. Ей формируют маршрут, четко программируя, где повернуть направо, налево, где подняться и где выйти на удар. Для этого есть соответствующие специалисты.
"Вопрос в ракетах, сколько они себе могут позволить выпустить в следующий раз. И смогут ли они пополнить этот запас", — рассказал спикер.
Россияне перешли на неприкосновенный запас ракет
Игнат напомнил, что россияне уже давно перешли на неприкосновенный запас ракет. Они продолжают это делать и сейчас.
"Видим, что многие использовали ракет типа Х воздушного базирования. "Калибры" они не используют в последнее время, очень мало", — уточнил он.
Ранее мы сообщали, что сегодня, 2 января, в результате утренних российских обстрелов в некоторых районах Киева была обесточена часть объектов и жилых домов. Специалистам уже удалось возобновить электроснабжение.
Напомним, в результате утренней ракетной атаки по Киеву и области зафиксированы повреждения в электросетях. Было известно более 250 тыс. обесточенных потребителей.
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