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Игнат рассказал, откуда россияне берут ракеты для ударов по Украине

2 января 2024 17:57
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор
Игнат рассказал, откуда россияне берут ракеты для ударов по Украине
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Фото: Укринформ
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павел Зинченко
Павел Зинченко
редактор

Российской Федерации может понадобиться четыре дня для подготовки нового ракетного удара по Украине после сегодняшней атаки. В настоящее время захватчики используют неприкосновенный запас своих ракет.

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала "Киев24".

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Из прошлой подобной атаки прошло всего четыре дня. При этом по прогнозам западных экспертов такого массированного удара снова быть не может.

"Для подготовки, я думаю, достаточно нескольких дней. Спланировать, если у них есть определенные шаблоны", — заявил Игнат.

Он добавил, что каждую ракету программируют. Ей формируют маршрут, четко программируя, где повернуть направо, налево, где подняться и где выйти на удар. Для этого есть соответствующие специалисты.

"Вопрос в ракетах, сколько они себе могут позволить выпустить в следующий раз. И смогут ли они пополнить этот запас", — рассказал спикер.

Россияне перешли на неприкосновенный запас ракет

Игнат напомнил, что россияне уже давно перешли на неприкосновенный запас ракет. Они продолжают это делать и сейчас.

"Видим, что многие использовали ракет типа Х воздушного базирования. "Калибры" они не используют в последнее время, очень мало", — уточнил он.

Ранее мы сообщали, что сегодня, 2 января, в результате утренних российских обстрелов в некоторых районах Киева была обесточена часть объектов и жилых домов. Специалистам уже удалось возобновить электроснабжение.

Напомним, в результате утренней ракетной атаки по Киеву и области зафиксированы повреждения в электросетях. Было известно более 250 тыс. обесточенных потребителей.

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