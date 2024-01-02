Стало відомо, скільки витратила РФ на ранковий обстріл України

Наслідки ракетного удару по Києву. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні зранку, 2 січня, російські окупанти застосували проти України ракети різних типів та ударні безпілотники. Загалом ворог витратив близько 620 мільйонів доларів на чергову атаку.

Про це повідомляє Forbes.

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У першій хвилі загарбники атакували БпЛА типу Shahed. Усі 35 ударних дронів було знищено. До того ж зранку РФ застосувала стратегічну авіацію, а саме 16 бомбардувальників Ту-95МС. Літаки запустили щонайменше 70 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Ворог також атакував Україну десятьма аеробалістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал" із винищувачів МіГ-31К, трьома крилатими ракетами "Калібр" із моря, а з півночі — 12-ма ракетами Іскандер-М/С-300/С-400. Із літаків тактичної авіації Су-35 окупанти застосували чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П.

"З огляду на те, що точний розподіл ракет за типами залишається невідомим, Forbes оцінює їхню вартість у приблизно 620 млн доларів", — йдеться у повідомленні.

Для розрахунку вартості використовувалися такі оцінки:

вартість ракети Х-101 — 13 млн доларів;

"Калібр" — 6,5 млн доларів;

"Іскандер" — 3 млн доларів;

"Онікс" — 1,25 млн доларів;

Х-22 — 1 млн доларів;

"Точка-У" — 0,3 млн доларів;

Х-55 — 2 млн доларів;

Х-555 — 4 млн доларів;

Х-47 "Кинджал" — 15 млн доларів;

Shahed-136 — 50 000 доларів.

Нагадаємо, уночі та вранці 2 січня російські окупанти повторили масовану атаку з використанням різного типу озброєння, як це було 29 грудня. Українська ППО знищила майже всі ворожі цілі, але є руйнування внаслідок падіння уламків. Головнокомандувач Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі.

Також ми писали, Президент України Володимир Зеленський відреагував на обстріли Києва та Харкова. Він наголосив, що саме "петріоти", "айріси", "насамси" врятували сотні життів українців.

Додамо, член Європейського парламенту від Бельгії та експрем’єр Бельгії Гі Вергофстадт відреагував на ранковий ракетний удар Росії по Україні. За його словами, Європейському Союзу потрібно посилити військову допомогу Києву, аби захищатись від атак РФ.