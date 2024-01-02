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Стало известно, сколько потратила РФ на утренний обстрел Украины

2 января 2024 16:17
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Стало известно, сколько потратила РФ на утренний обстрел Украины
Последствия ракетного удара по Киеву. Фото: Новини.LIVE
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Сегодня утром, 2 января, российские оккупанты применили против Украины ракеты разных типов и ударные беспилотники. В общей сложности враг потратил около 620 миллионов долларов на очередную атаку.

Об этом сообщает Forbes.

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Расходы РФ на утренний обстрел Украины

В первой волне захватчики атаковали БпЛА типа Shahed. Все 35 ударных дронов были уничтожены. К тому же утром РФ применила стратегическую авиацию, а именно 16 бомбардировщиков Ту-95МС. Самолеты запустили не менее 70 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Враг также атаковал Украину десятью аэробаллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К, тремя крылатыми ракетами "Калибр" с моря, а с севера — 12-ма ракетами Искандер-М/С-300/С-400. Из самолетов тактической авиации Су-35 оккупанты применили четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П.

"Учитывая, что точное распределение ракет по типам остается неизвестным, Forbes оценивает их стоимость в примерно 620 млн долларов", — говорится в сообщении.

Для расчета стоимости использовались следующие оценки:

  • стоимость ракеты Х-101 — 13 млн долларов;
  • "Калибр" — 6,5 млн долларов;
  • "Искандер" — 3 млн долларов;
  • "Оникс" — 1,25 млн долларов;
  • Х-22 — 1 млн долларов;
  • "Точка-У" — 0,3 млн долларов;
  • Х-55 — 2 млн долларов;
  • Х-555 — 4 млн долларов;
  • Х-47 "Кинжал" — 15 млн долларов;
  • Shahed-136 — 50 000 долларов.

Напомним, ночью и утром 2 января российские оккупанты повторили массированную атаку с использованием разного типа вооружения, как это было 29 декабря. Украинская ПВО уничтожила почти все вражеские цели, но есть разрушения в результате падения обломков. Главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеские цели.

Также мы писали, что Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на обстрелы Киева и Харькова. Он подчеркнул, что именно "петриоты", "айрисы", "насамсы" спасли сотни жизней украинцев.

Добавим, член Европейского парламента от Бельгии и экс-премьер Бельгии Ги Вергофстадт отреагировал на утренний ракетный удар России по Украине. По его словам, Европейскому Союзу следует усилить военную помощь Киеву, чтобы защищаться от атак РФ.

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