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Обстріли Харкова та Києва — Зеленський різко висловився

2 січня 2024 12:12
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Обстріли Харкова та Києва — Зеленський різко висловився
Президент України Володимир Зеленський. Фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сьогодні вночі та вранці Росія випустила по Україні майже 100 ракет різних типів, найбільше постраждали Харків та Київ. Наразі триває ліквідація наслідків.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський.

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"2 січня 2024 року — і знову удар російських нелюдів. Майже сто ракет різних типів. Щонайменше 70 ракет збито. З них майже 60 — у районі Києва. Жорсткі удари були й по Харкову. Зараз триває ліквідація наслідків", — каже президент. 

Він наголосив, що саме "петріоти", "айріси", "насамси" врятували сотні життів українців. Він подякував усім партнерам, які надали зброю, а також рятувальникам, лікарям, поліцейським комунальникам та усім причетним, хто допомагає після обстрілу. Водночас Володимир Зеленський пообіцяв, що за кожне забране життя Росія жорстоко відповідатиме.  

Нагадаємо, Валерій Залужний розповів, що Повітряні сили у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили 72 ворожі цілі. Зокрема 10 з 10 аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал". 

Зазначимо, Росія завдала чергового ракетного удару по Києву сьогодні, 2 січня. Внаслідок падіння уламків ракет зафіксовано влучання в цивільні об'єкти міста, серед яких багатоповерхівки та нежитлові забудови.

Крім того, ракетами "Кинджал" окупанти атакували Харків. Постраждала 41 людина, з них двоє дітей. Також відомо про одну загиблу.

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