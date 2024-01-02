Обстрелы Харькова и Киева — Зеленский резко высказался

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: скриншот с видео

Сегодня ночью и утром Россия выпустила по Украине почти 100 ракет разных типов, больше всего пострадали Харьков и Киев. В настоящее время идет ликвидация последствий.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

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Реакция Зеленского на обстрелы Киева и Харькова

"2 января 2024 года — и снова удар российских извергов. Почти сто ракет разных типов. По меньшей мере 70 ракет сбиты. Из них почти 60 — в районе Киева. Жесткие удары были и по Харькову. Сейчас идет ликвидация последствий", — говорит президент.

Он подчеркнул, что именно "петриоты", "айрисы", "насамсы" спасли сотни жизней украинцев. Он поблагодарил всех партнеров, предоставивших оружие, а также спасателей, врачей, полицейских коммунальщиков и всех причастных, кто помогает после обстрела. В то же время Владимир Зеленский пообещал, что за каждую унесенную жизнь Россия будет жестоко отвечать.

Напомним, Валерий Залужный рассказал, что Воздушные силы во взаимодействии с подразделениями Сил обороны Украины уничтожили 72 вражеских цели. В том числе 10 из 10 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал".

Отметим, Россия нанесла очередной ракетный удар по Киеву сегодня, 2 января. В результате падения обломков ракет зафиксировано попадание в гражданские объекты города, среди которых многоэтажки и нежилые застройки.

Кроме того, ракетами "Кинжал" оккупанты атаковали Харьков. Пострадал 41 человек, из них двое детей. Также известно об одной погибшей.