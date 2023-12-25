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Ігнат заявив, що росіяни шукають, чим Україна збила їхні Су-34

25 грудня 2023 02:02
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Ігнат заявив, що росіяни шукають, чим Україна збила їхні Су-34
Речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat/
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Речник Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат заявив, що наразі окупанти намагаються дізнатися, чим вдалося збити їх літаки Су-34. За його словами, ворог вже не так часто використовує авіацію для ураження.

Про це Юрій Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

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Росіяни шукають, чим збили їх літаки

"Противник зараз намагається розвідати якомога більше. Зібрати інформацію в тих регіонах південних, де відбулося збиття російських винищувачів. Зрозуміло, що вони шукають ті засоби, якими були відправлені ті літаки у "вечный полет", — зазначив Ігнат.

Він розповів, що тепер росіяни не так часто застосовують авіацію для ураження. 

"Особливо керовані авіабомби. Зокрема, на Херсонському напрямку. Фактично це одиничні випадки", — пояснив речник.

Він зазначив, що ворог повинен розуміти, що засоби, зокрема й надані партнерами, можуть бути на різних напрямках.

"Не лише там, де зазнали цієї історії російські Су-34. Це і Одещина, випадки були. Знаємо і Брянський напрямок. Можемо проводити такі операції, маю на увазі Повітряні сили, на різних напрямках. Питання лише в тому, щоб було більше цих систем", — додав Ігнат.

Нагадаємо, що речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів про збиття російських бомбардувальників Су-34. За його словами, це була блискуча операція Сил оборони України.

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