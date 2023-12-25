Игнат заявил, что россияне ищут, чем Украина сбила их Су-34

Спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat/

Спикер Воздушных сил ВС Украины Юрий Игнат заявил, что оккупанты пытаются узнать, чем удалось сбить их самолеты Су-34. По его словам, враг уже не так часто использует авиацию для поражения.

Об этом Юрий Игнат рассказал в эфире телемарафона.

Читайте также:

Россияне ищут, чем сбили их самолеты

"Противник сейчас пытается разведать как можно больше. Собрать информацию в тех южных регионах, где произошло сбитие российских истребителей. Понятно, что они ищут те средства, которыми были отправлены те самолеты в "вечный полет", — отметил Игнат.

Он рассказал, что теперь россияне не так часто используют авиацию для поражения.

"Особенно управляемые авиабомбы. В частности, на Херсонском направлении. Фактически это единичные случаи", — пояснил спикер.

Он отметил, что враг должен понимать, что средства, в том числе предоставленные партнерами, могут быть на разных направлениях.

"Не только там, где претерпели эту историю российские Су-34. Это и Одесщина, случаи были. Знаем и Брянское направление. Можем проводить такие операции, имею в виду Воздушные силы, на разных направлениях. Вопрос лишь в том, чтобы было больше этих систем", — добавил Игнат.

Напомним, что спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат рассказал о сбитии российских бомбардировщиков Су-34. По его словам, это была блистательная операция Сил обороны Украины.