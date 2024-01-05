Ймовірний наступ росіян на Харківщину 15 січня — в ОВА прокоментували

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА

Зосередження російських військ на кордонах Харківської області відсутнє. При цьому інтенсивність штурмових дій ворога знизилася.

Про повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами Синєгубова, на Купʼянському напрямку інтенсивність штурмових атак ворога знизилась. На сьогоднішній день на різних напрямках фронту на кордоні Харківської області не фіксують скупчення військ окупантів.

"Наші військові вживають всі необхідні заходи для того, щоб бути готовим до будь-якого розвитку подій. Ворог не залишав своїх намірів щодо можливого відбиття втрачених територій, захоплення Харкова, окупації", — наголосив Синєгубов.

Нагадаємо, що раніше видання The Telegraph оприлюднило матеріал, в якому говориться, що Україна готується до російського наступу на Харківську область через посилення ударів по території області. Російська Федерація нібито може посилити атаки напередодні 7 січня, а сухопутний наступ розпочати 15 січня.

Раніше ми повідомляли, що на Харківщині викрили ще двох колаборантів, які під час окупації регіону перейшли на бік ворога та стали "правоохоронцями". Наразі фігуранти переховуються від слідства, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Нагадуємо, що ворожі сили здійснили ракетний удар та артилерійський обстріл села Липці у Харківському районі Харківської області, жертв та руйнувань немає. Також противник атакував місто Вовчанськ у Чугуївському районі, внаслідок чого було пошкоджено один приватний будинок, але без жертв.