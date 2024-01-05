Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow Ймовірний наступ росіян на Харківщину 15 січня — в ОВА прокоментували arrow

Ймовірний наступ росіян на Харківщину 15 січня — в ОВА прокоментували

5 січня 2024 14:23
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Ймовірний наступ росіян на Харківщину 15 січня — в ОВА прокоментували
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Фото: Харківська ОВА
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

Зосередження російських військ на кордонах Харківської області відсутнє. При цьому інтенсивність штурмових дій ворога знизилася.

Про повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Читайте також:

Наступ росіян на Харків

За словами Синєгубова, на Купʼянському напрямку інтенсивність штурмових атак ворога знизилась. На сьогоднішній день на різних напрямках фронту на кордоні Харківської області не фіксують скупчення військ окупантів. 

"Наші військові вживають всі необхідні заходи для того, щоб бути готовим до будь-якого розвитку подій. Ворог не залишав своїх намірів щодо можливого відбиття втрачених територій, захоплення Харкова, окупації", — наголосив Синєгубов. 

Нагадаємо, що раніше видання The Telegraph оприлюднило матеріал, в якому говориться, що Україна готується до російського наступу на Харківську область через посилення ударів по території області. Російська Федерація нібито може посилити атаки напередодні 7 січня, а сухопутний наступ розпочати 15 січня.

Раніше ми повідомляли, що на Харківщині викрили ще двох колаборантів, які під час окупації регіону перейшли на бік ворога та стали "правоохоронцями". Наразі фігуранти переховуються від слідства, вирішується питання щодо оголошення їх у розшук.

Нагадуємо, що ворожі сили здійснили ракетний удар та артилерійський обстріл села Липці у Харківському районі Харківської області, жертв та руйнувань немає. Також противник атакував місто Вовчанськ у Чугуївському районі, внаслідок чого було пошкоджено один приватний будинок, але без жертв.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

03:29 Мобілізація в Україні — підприємства зможуть бронювати лише працівників із високою зарплатою

3 січня 2024

03:00 У Раді хочуть звільнити від бронювання ще одну категорію чоловіків — про кого йдеться

29 грудня 2023

09:56 ПриватБанк попередив про зміни у переказах з картки на картку — деталі

28 грудня 2023

22:43 Нові правила мобілізації в Україні — хто має прийти до ТЦК без повістки

2 січня 2024

22:43 В Україні хочуть мобілізувати ще дві категорії осіб через їхню спеціальність

28 грудня 2023

14:35У Києві пролунали вибухи без оголошення повітряної тривоги

1 січня 2024

07:04 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 січня — повний список

22 грудня 2023
Новина з фото

23:57Відомий український телеведучий втік за кордон

29 грудня 2023

03:29Мобілізація має торкнутися і роти охорони ТЦК: з них можна сформувати кілька бригад

4 січня 2024

09:39 На кордоні з Польщею затримали директора Львівської меблевої фабрики — що сталося

Актуальне по темі