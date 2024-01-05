Вероятное наступление россиян на Харьковщину 15 января — в ОВА прокомментировали

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов. Фото: Харьковская ОВА

Сосредоточение российских войск на границах Харьковской области отсутствует. При этом интенсивность штурмовых действий неприятеля снизилась.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

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По словам Синегубова, на Купянском направлении интенсивность штурмовых атак врага снизилась. На сегодняшний день по разным направлениям фронта на границе Харьковской области не фиксируют скопления войск оккупантов.

"Наши военные принимают все необходимые меры для того, чтобы быть готовым к любому развитию событий. Враг не оставлял своих намерений относительно возможного отражения утраченных территорий, захвата Харькова, оккупации", — подчеркнул Синегубов.

Напомним, что ранее издание The Telegraph обнародовало материал, в котором говорится, что Украина готовится к российскому наступлению на Харьковскую область из-за усиления ударов по территории области. Российская Федерация якобы может усилить атаки в преддверии 7 января, а сухопутное наступление начать 15 января.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области разоблачили еще двух коллаборантов, которые во время оккупации региона перешли на сторону врага и стали "правоохранителями". Пока фигуранты скрываются от следствия, решается вопрос об объявлении их в розыск.

Напоминаем, что вражеские силы нанесли ракетный удар и артиллерийский обстрел села Липцы в Харьковском районе Харьковской области, жертв и разрушений нет. Также противник атаковал город Волчанск в Чугуевском районе, в результате чего был поврежден один частный дом, но без жертв.