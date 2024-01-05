Індія розслідує потрапляння боєприпасів в Україну, — The Economic Times
Росія заявила, що в Україну потрапили боєприпаси індійського виробництва 155-мм. Там вимагають пояснень від Індії щодо цього питання.
Про це пише The Economic Times.
Індійські боєприпаси в Україні
Так, Росія порушила в Нью-Делі питання про надходження в Україну боєприпасів індійського виробництва, які, ймовірно, доставляються в Україну через Європу.
Передбачається, що Україна могла отримати індійські 155 мм артилерійські снаряди в третьому кварталі 2023 року.
Як відомо, Індія не входить до країн, що постачають боєприпаси в Україну.
Джерела The Economic Times вказують, що служби безпеки Індії активно розслідують можливість потрапляння артилерії індійського виробництва до третьої країни через торговців зброєю або у змові з країною-партнером.
Водночас за словами офіційних осіб країни, вона не здійснювала жодних поставок артилерійських боєприпасів в Україну.
Раніше кадри застосування в Україні 155-мм снарядів індійського виробництва показали в соцмережі.
Нагадаємо, що у Литві розповіли, коли Україна отримає мільйон боєприпасів від ЄС.
Також ми писали, що 27 грудня Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні нового пакета військової допомоги. Вартість пакета — 250 мільйонів доларів.
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