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Индия расследует попадание боеприпасов в Украину, — The Economic Times

5 января 2024 22:48
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Индия расследует попадание боеприпасов в Украину, — The Economic Times
Снаряды 155 мм. Иллюстративное фото: Picture Alliance
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Россия заявила, что в Украину попали боеприпасы индийского производства 155 мм. Там требуют объяснений от Индии по этому поводу.

Об этом пишет The Economic Times.

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Индийские боеприпасы в Украине

Так, Россия подняла в Нью-Дели вопрос о поступлении в Украину боеприпасов индийского производства, которые, вероятно, доставляются в Украину через Европу.

Предполагается, что Украина могла получить индийские 155-мм артиллерийские снаряды в третьем квартале 2023 года.

Как известно, Индия не входит в страны, поставляющие боеприпасы в Украину.

Источники The Economic Times указывают, что службы безопасности Индии активно расследуют возможность попадания артиллерии индийского производства в третью страну через торговцев оружием или в сговоре со страной-партнером.

В то же время, по словам официальных лиц страны, она не осуществляла никаких поставок артиллерийских боеприпасов в Украину.

Ранее кадры применения в Украине 155-мм снарядов индийского производства показали в соцсети.

Напомним, что в Литве рассказали, когда Украина получит миллион боеприпасов от ЕС.

Также мы писали, что 27 декабря Соединенные Штаты Америки объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи. Стоимость пакета – 250 миллионов долларов.

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