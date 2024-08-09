Росія може отримати від Ірану сотні балістичних ракет ближньої дії Fath-360, — Reuters

Іранська ракета на параді в Тегерані. Фото: Reuters

Іран планує передати Росії сотні ракет для війни з Україною — десятки російських фахівців вже тренуються в Ірані на оперативно-тактичних ракетних комплексах Fath-360.

Про це повідомило видання Reuters із посиланням на джерела розвідки у п'ятницю, 9 серпня.

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Як повідомили два європейських розвідувальних джерела, десятки російських військовослужбовців проходять в Ірані підготовку з використання балістичних ракет ближньої дії Fath-360. Очікується швидке постачання сотень одиниць цієї зброї з супутниковим наведенням до Росії для війни в Україні.

"Вважається, що представники міністерства оборони Росії підписали 13 грудня в Тегерані контракт з іранськими офіційними особами на постачання Fath-360 і ще однієї іранської балістичної ракетної системи Ababil", — повідомили два співробітники розвідки, які побажали залишитися анонімними.

Система Fath-360 запускає ракети з максимальною дальністю 120 км (75 миль), вага боєголовки — 150 кг. Москва має власні балістичні ракети, але постачання Fath-360 може дозволити Росії використовувати більшу частину свого арсеналу для ураження цілей за лінією фронту, в той час як іранські боєголовки використовуватимуться для ураження цілей на ближчій відстані, вважає військовий експерт.

Реакція США

Речник Ради національної безпеки США заявив, що Сполучені Штати, їхні союзники по НАТО і партнери по G7 "готові надати швидку і сувору відповідь, якщо Іран продовжить такі передачі".

"Це означатиме різку ескалацію підтримки Іраном агресивної війни Росії проти України. Білий дім неодноразово попереджав про поглиблення партнерства у сфері безпеки між Росією та Іраном з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну", — заявив речник Білого дому.

Білий дім відмовився підтвердити, що Іран навчає російських військових роботі з Fath-360 або що він готується відправити цю зброю до Росії для використання проти України.

Обидва джерела розвідки не назвали точних часових рамок очікуваного постачання ракет Fath-360 до Росії, але сказали, що це станеться найближчим часом. Вони не надали жодних розвідувальних даних про статус контракту з ракетними системами Ababil.