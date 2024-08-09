Россия может получить от Ирана сотни баллистических ракет ближнего действия Fath-360, — Reuters

Иранская ракета на параде в Тегеране. Фото: Reuters

Иран планирует передать России сотни ракет для войны с Украиной — десятки российских специалистов уже тренируются в Иране на оперативно-тактических ракетных комплексах Fath-360.

Об этом сообщило издание Reuters со ссылкой на источники разведки в пятницу, 9 августа.

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Как сообщили два европейских разведывательных источника, десятки российских военнослужащих проходят в Иране подготовку по использованию баллистических ракет ближнего действия Fath-360. Ожидается скорая поставка сотен единиц этого оружия со спутниковым наведением в Россию для войны в Украине.

"Считается, что представители министерства обороны России подписали 13 декабря в Тегеране контракт с иранскими официальными лицами на поставку Fath-360 и еще одной иранской баллистической ракетной системы Ababil", — сообщили два сотрудника разведки, пожелавшие остаться анонимными.

Система Fath-360 запускает ракеты с максимальной дальностью 120 км (75 миль), вес боеголовки — 150 кг. Москва имеет собственные баллистические ракеты, но поставка Fath-360 может позволить России использовать большую часть своего арсенала для поражения целей за линией фронта, в то время как иранские боеголовки будут использоваться для поражения целей на более близком расстоянии, считает военный эксперт.

Реакция США

Представитель Совета национальной безопасности США заявил, что Соединенные Штаты, их союзники по НАТО и партнеры по G7 "готовы предоставить быстрый и строгий ответ, если Иран продолжит такие передачи".

"Это будет означать резкую эскалацию поддержки Ираном агрессивной войны России против Украины. Белый дом неоднократно предупреждал об углублении партнерства в сфере безопасности между Россией и Ираном с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину", — заявил представитель Белого дома.

Белый дом отказался подтвердить, что Иран обучает российских военных работе с Fath-360 или что он готовится отправить это оружие в Россию для использования против Украины.

Оба источника разведки не назвали точных временных рамок ожидаемой поставки ракет Fath-360 в Россию, но сказали, что это произойдет в ближайшее время. Они не предоставили никаких разведывательных данных о статусе контракта с ракетными системами Ababil.